Adolescente de 15 anos é morto a tiros em possível execução ligada a facções em Chapadão do Sul

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (2) em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na Avenida 33, esquina com a Rua P-15, no bairro Planalto, e tem indícios de execução.

De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada por disparos de pistola calibre 380, todos direcionados à cabeça e à testa. Mais de quatro cápsulas deflagradas foram encontradas próximas ao corpo. O jovem morreu ainda no local.

Segundo testemunhas relataram ao site Correio News, o adolescente havia saído de casa para buscar um remédio e, ao retornar, foi surpreendido por um homem que o aguardava em um terreno baldio. Ele ainda tentou correr pela avenida, mas acabou atingido pelos tiros.

Após os disparos, um veículo desceu pela Avenida 33 e teria dado fuga ao atirador. As polícias Civil e Militar estiveram no local, isolaram a área e acionaram a perícia.

Investigadores trabalham com a hipótese de que o assassinato possa estar relacionado à disputa entre facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Amigos da vítima, que permaneceram no local durante os trabalhos da perícia, informaram que o adolescente estava em Chapadão do Sul havia menos de uma semana, após se mudar para a cidade por motivos de trabalho.

Abalados, eles acompanharam a chegada da equipe pericial junto ao corpo. O caso segue em investigação pela Polícia Civil para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais