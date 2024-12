Mulher é esfaqueada ao tentar defender seu marido em discussão com a ex

Mulher de 30 anos foi esfaqueada pela ex do marido após uma discussão, na noite de terça-feira, no bairro Jardim Rodrigues, em Tres Lagoas, a3 38 quilômetros de Campo Grande.

Em torno das 22 horas, a polícia foi acionada até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) encontrar a vitima que foi atendida com sangramento resultante a facada que atingiu seu braço. A mulher contou aos policiais que mesmo separados há 4 anos,a autora frequentemente importuna o casal por não aceitar o fim do relacionamento.

Na noite de terça (17), a autora foi até a residência causando uma discussão, jogando garrafas de vidro contra o portão da casa, quebrando-as em cacos que feriram o pé do ex-marido. Segundo relato feito ora o site JP News, o enteado prefere morar com o pai, o que causa revolta na mãe.