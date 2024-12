Motociclista de aplicativo morre em colisão no centro de Campo Grande

Um motociclista de aplicativo morreu na manhã desta quarta-feira (18) após ser atingido por uma moto de alta cilindrada no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rua Dom Aquino, em Campo Grande. Testemunhas relataram que o condutor da moto de alta cilindrada furou o sinal vermelho, provocando o acidente fatal.

A vítima, que ainda não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos graves e precisou ser reanimada e intubada no local. Ele foi socorrido por uma equipe da Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao hospital.

Segundo uma testemunha, o motociclista da Yamaha 600 transitava pela Avenida Ernesto Geisel em alta velocidade quando colidiu violentamente com a Honda 125 conduzida pela vítima, que cruzava a via. “Ele passou direto no vermelho e acertou em cheio o outro motociclista”, relatou.

Com a violência da colisão, as motos envolvidas ficaram destruídas. O cruzamento das vias foi interditado pela Polícia Militar, gerando lentidão no trânsito da região. Motoristas que seguiam pela Avenida Ernesto Geisel no sentido bairro precisaram buscar rotas alternativas.

No local do acidente, havia uma poça de sangue da vítima. Já o condutor da moto de alta cilindrada sofreu apenas ferimentos leves em um dedo e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Universitário para cuidados médicos.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para investigar a dinâmica do acidente e apurar responsabilidades. A interdição do cruzamento deve permanecer até a conclusão dos trabalhos no local.

