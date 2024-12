Três indivíduos de 19 anos são pegos em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Jardim Sumatra

Na tarde desta terça-feira (17), investigadores da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) identificaram um individuo em flagrante escondendo um tablete de maconha em suas vestes, no bairro Jardim Sumatra, em Campo Grande. As suspeitas tiveram inicio após a policia receber informações de que um imóvel estaria sendo utilizado como depósito de drogas.

Os policiais iniciaram a abordagem e identificaram três suspeitos com 19 anos. Eles foram surpreendidos armazenando grande quantidade de drogas como maconha, haxixe, cocaína e pasta-base de cocaína.

Segundo a Policia Civil, no momento do flagrante, os suspeitos, entrevistados informalmente, confessaram estar cuidando da droga em favor de um indivíduo sobre o qual não souberam (ou não quiseram) fornecer dados que pudessem auxiliar na identificação.

Os entorpecentes apreendidos somaram 89,3Kg de maconha e derivados, como o haxixe, e 732g de cocaína e derivados a base de cocaína

Os suspeitos foram conduzidos à Especializada, juntamente com os objetos arrecadados.

