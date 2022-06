Mulher é envenenada por Almondegas oferecida por “amiga”

Uma tentativa de homicídio por envenenamento em uma mulher de 33 anos, ocorrida na cidade de Ponta Porã, localizada a 346 km da Capital chamou atenção por ter sido praticada pela amiga da vitima que ofereceu bolinhos de carne envenenados.

O crime levou a vítima ao hospital regional da cidade com duas paradas cardíacas. No local o médico constatou o envenenamento. Ao receber alto a mulher ao chegar em casa se deparou com objetos quebrados e a ausência da televisão, botijão de gás dentre outros utensílios.

Segundo os vizinhos a amiga que havia oferecido os bolinhos envenenados foi vista saindo da casa da mulher na madrugada, carregando os objetos.

A policia foi até o local e encontrou os objetos levados da casa da mulher que ao registrar o boletim de ocorrência sofreu uma nova parada cardíaca e teve que ser levada às pressas para o hospital.

A suspeita prestou esclarecimentos na delegacia e afirmou que não havia roubado e sim apenas “guardado” os pertences da amiga que havia passado mal.