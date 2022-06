Cemtec alerta para fortes chuvas nesta sexta-feira

A previsão do tempo alerta para chuva forte e possível tempestades com rajadas de ventos nesta sexta-feira (17), na Capital e demais cidades do interior do Estado, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, os termômetros devem registrar entre 19ºC e 26ºC. Já em Ponta Porã, a mínima pode chegar a 15ºC, enquanto em Três Lagoas, a máxima pode chegar a 31ºC.

Segundo o Cemtec não há previsão de quedas bruscas de temperatura, mas quem for aproveitar o feriado é necessário levar o guarda-chuva.