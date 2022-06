Cia Teatro mundo apresenta peça infantil em Shopping

Feriadão e papais e avós adoram dicas para levar seus filhos e netos para curtir fora de casa e a dica para o final de semana para a criançada faz parte das atrações divulgadas pelo Sesc Bosque que trás uma peça infantil neste sábado (18), gratuito.

No sábado, às 15 horas, a Cia Teatro do Mundo, apresenta a peça “A Verdadeira História de Pinóquio”, que traz as trapalhadas da trupe de palhaços. Bolonhesa não tem um boneco de madeira. Petit Pois revela que tem um boneco e que seu sonho é ser pai, assim como Gepeto. A partir deste ponto, todos os palhaços embarcam na verdadeira história de Pinóquio.

A peça promete arrancar gargalhadas dos pequenos que visitarem o Shopping Bosque dos Ipês na tarde deste sábado.