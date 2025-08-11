Mulher é encontrada morta em cachoeira de distrito de Cassilândia

Horas após ser vista pela última vez, Mariza Guimarães Quaresma foi encontrada morta, no domingo (10), em uma cachoeira localizada no distrito de Indaiá do Sul, a cerca de 45 quilômetros da área urbana de Cassilândia, município distante 419 km de Campo Grande.

De acordo com a imprensa local, familiares e amigos iniciaram buscas e divulgaram fotos nas redes sociais depois que Mariza saiu de casa na manhã de ontem e não deu mais notícias. No fim da tarde, ela foi localizada já sem vida na cachoeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde exames periciais devem apontar a causa da morte.

A principal suspeita é que Mariza tenha escorregado e caído, mas a Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais