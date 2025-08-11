Motorista morre após carro ser atingido por carreta na MS-134, entre Batayporã e Nova Andradina

Foto: reprodução/José Portela/ Nova News
Um motorista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (11) após ter o carro atingido por uma carreta na MS-134, no trecho entre Batayporã e Nova Andradina, a 310 km e 298 km de Campo Grande, respectivamente. O acidente ocorreu próximo a um frigorífico, em um ponto da rodovia que fica perto de uma curva.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava com o veículo parado sobre a pista, sem qualquer sinalização, quando foi atingida pela carreta que seguia no sentido Nova Andradina. Com o impacto, o automóvel ficou prensado entre o veículo de carga e um barranco.

O condutor estava sozinho e morreu antes da chegada do socorro. Próximo ao carro, foram encontrados galões, e a suspeita é que ele tenha interrompido a viagem por falta de combustível.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O motorista da carreta, em estado de choque, relatou apenas que não conseguiu evitar a colisão. As causas do acidente serão apuradas.

 

