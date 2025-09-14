Confira detalhes da 1ª etapa de obras que vai ser entregue pela Santa Casa nesta segunda-feira

A Santa Casa de Campo Grande concluiu um terço da reforma voltada à modernização da infraestrutura hospitalar para o atendimento emergencial do Pronto-Socorro. A primeira fase será inaugurada nesta segunda-feira (15) e inclui melhorias estruturais, ampliação das áreas de atendimento e atualização de equipamentos.

A obra, dividida em três etapas, representa um investimento total estimado em R$5.415.987,24. Segundo a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, o novo espaço foi planejado para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes médicas e assistenciais, com atenção à acessibilidade, segurança e sistemas de climatização eficientes.

“É só um terço da obra, mas com grande alegria porque a população contribuiu para isso. Cada real doado está aplicado aqui e a comunidade poderá ver de perto”, afirmou.

De acordo com o engenheiro Lucas Jeferson Santos da Silva, a primeira fase, concluída com custo de R$2.583.201,42, reformou 775,12 m² e incluiu a implantação da primeira Sala de Estabilização do hospital. O espaço, inédito no estado, é dedicado ao atendimento avançado de pacientes críticos e graves, oferecendo suporte imediato até a definição do encaminhamento clínico.

A reforma foi parcialmente custeada pela campanha Juntos Pela Vida, iniciativa solidária que mobilizou empresas, instituições e a sociedade civil. Até agosto de 2025, a campanha arrecadou mais de R$683 mil, destinados integralmente à obra.

O médico responsável pelo Pronto-Socorro, Dr. Marcos Bonilha, destacou que a Sala de Estabilização, com capacidade para até três pacientes, proporciona atendimento rápido e seguro, garantindo suporte clínico imediato por até duas horas antes da decisão sobre encaminhamentos críticos ou não críticos. “Além dos ganhos técnicos, a reforma melhora as condições de trabalho de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais da higienização e demais colaboradores, promovendo bem-estar, engajamento e qualidade na assistência prestada”, ressaltou.

Inauguração aberta à população

A cerimônia de inauguração terá início às 9h, e das 10h30 às 14h o espaço estará aberto à visitação pública. O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes da saúde pública e membros da comunidade.

Geane Beserra