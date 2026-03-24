Mulher é encontrada morta com perfuração na cabeça na região da cachoeira do Inferninho

O corpo de uma mulher que aparenta ter entre 40 e 45 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (24), às margens estrada que dá acesso à cachoeira do Inferninho, na saída para Rochedo, em Campo Grande. Segundo informações divulgadas, a vítima tinha uma perfuração na cabeça.

O cadáver está perto de uma área de mata às margens da estrada. A vítima é uma mulher branca que vestia um short e está com a camiseta jogada sobre o tórax.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 6h40 e foi até o local, constatando o óbito. Em seguida, a PM (Polícia Militar) foi chamada e o local foi isolado. A suspeita é que o cadáver tenha sido abandonado às margens da pista na noite de ontem (23), já que na estrada foram encontradas marcas de pneus.

Equipes da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), da Cepol e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) estão no local. Diante da possibilidade do caso ser um feminicídio, este será o primeiro em Campo Grande este ano, e o 9º em Mato Grosso do Sul.