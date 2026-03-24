Funsat abre oportunidades em 110 funções nesta terça-feira (24)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza, nesta terça-feira (24), o encaminhamento de candidatos para oportunidades em 110 funções diferentes, em Campo Grande. A intermediação é feita pela Agência de Empregos da Fundação, que conta com duas unidades na Capital. Ao todo, 126 empresas participam da ação, oferecendo 1.238 vagas.

Entre as oportunidades disponíveis para entrevista imediata, há vagas para açougueiro (5), analista de crédito em instituições financeiras (2), atendente de lojas e mercados (72), auxiliar de serviços de alimentação (35), auxiliar operacional de logística (50) e fiscal de prevenção de perdas (6), entre outras.

Para quem busca inserção no mercado com treinamento remunerado após aprovação em processos seletivos de perfil aberto, são 808 oportunidades. Nessa modalidade, destacam-se vagas para almoxarife (5), copeira (2), operador de caixa (86), operador de vendas em lojas (10), repositor de supermercados (35), servente de pedreiro (9) e vendedor interno (2).

O público PCD (Pessoas com Deficiência) conta com prioridade em 15 vagas distribuídas em seis funções: repositor de mercadorias (5), auxiliar administrativo (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), motorista de caminhão (1) e porteiro (1). O atendimento para esse público é realizado no guichê 1, no térreo da sede da Funsat.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado para participar dos processos seletivos.

Credenciada pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego), a Funsat oferece atendimento diário em duas unidades: na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas.

As novidades sobre vagas e a agenda de eventos do Emprega CG podem ser acompanhadas nas redes sociais da Fundação, pelo Instagram (@funsat.cg) e pela página no Facebook (Funsat Campo Grande MS).