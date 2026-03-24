‘SeqSabe’ já era: incêndio atinge prédio de motel ‘famoso’ desativado

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do antigo motel SeqSabe, na noite dessa segunda-feira (23), em Campo Grande. O imóvel, localizado na Avenida Euler de Azevedo, já estava desativado e abandonado há algum tempo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para conter as chamas e utilizaram três caminhões no combate ao fogo.

A intensidade do incêndio chamou a atenção de moradores da região. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis responsáveis. Não há registro de feridos.