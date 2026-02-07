Colisão na MS-386 termina em morte de motorista de Gol

Acidente entre carro e carreta aconteceu próximo à Fazenda Cascata, em Amambai

Na tarde desta sexta-feira (6), Idecir Lima Moura, de 55 anos, natural de Sanga Puitã, morreu após o Volkswagen Gol que dirigia colidir de frente com uma carreta na MS-386, próximo à Fazenda Cascata.

Segundo o Amabai Notícias, o motorista da carreta saiu ileso. Para retirar Idecir das ferragens, os bombeiros precisaram usar ferramentas de resgate.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Equipes de perícia estiveram no local para analisar o cenário e coletar informações que possam explicar como ocorreu a colisão, e os procedimentos seguem para determinar responsabilidades e concluir o levantamento oficial.

