Mulher é encontrada morta a facadas dentro de saco em córrego no Paraguai

Nelida Vargas Fernández, de 39 anos, foi encontrada morta a facadas dentro de um saco, em um córrego do Bairro San Ignacio de Loyola, em Yby Yaú, distrito paraguaio na fronteira com Sete Quedas, cidade que fica a 468 quilômetros de Campo Grande. O corpo da mulher, que estava desaparecida há 15 dias, foi localizado na quarta-feira (11), no Córrego Mata Burro, em estado avançado de decomposição.

Segundo familiares, Nelida estava desaparecida há duas semanas. O corpo foi reconhecido pelas filhas no local, o que confirmou a identidade da vítima. Agentes da Polícia Nacional do Paraguai, acompanhados por peritos, compareceram à cena do crime para iniciar as investigações.

As autoridades trabalham com a hipótese de feminicídio, conforme informações do site Ponta Porã News. O corpo apresentava múltiplas marcas de facadas, evidenciando a violência do ataque. A polícia paraguaia continua investigando o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

Com informações do site Ponta Porã News

