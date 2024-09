Renegociação de dívidas ajuda mais de mil pequenos empresários em Mato Grosso do Sul

O programa federal Desenrola Pequenos Negócios permitiu que 1.132 MEIs (microempreendedores individuais) e empresas de micro e pequeno porte em Mato Grosso do Sul renegociassem suas dívidas bancárias. Ao todo, foram 1.609 contratos renegociados, totalizando R$ 52,4 milhões em débitos reestruturados no estado.

O programa, desenvolvido com base na experiência do Desenrola para pessoas físicas, foi implementado através de Medida Provisória, com o objetivo de auxiliar empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões a resolver dívidas não pagas até o dia 23 de janeiro de 2023. A iniciativa teve participação de sete instituições financeiras, que juntas representam 73% da carteira de crédito de micro e pequenas empresas no Brasil.

Em nível nacional, o programa permitiu a renegociação de mais de 98 mil contratos, beneficiando 65 mil micro e pequenos negócios, com um volume total de R$ 3 bilhões renegociados até agosto deste ano. Entre as regiões mais beneficiadas estão o Sudeste, que concentrou quase metade das operações, com 31.536 empresas e R$ 1,4 bilhão em dívidas renegociadas, seguido do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.

O Desenrola Pequenos Negócios é visto como um impulso à saúde financeira dessas empresas, que são responsáveis por grande parte da geração de empregos e renda no país. De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em 2023, 80% dos empregos formais no Brasil foram gerados por micro e pequenas empresas.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram