Funtrab oferece mais de 160 vagas para motoristas nesta sexta

A Funtrab/MS (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferta nesta sexta-feira (13), mais de 160 vagas para motoristas com carteira de habilitação C em Campo Grande.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. As oportunidades são para motorista carreteiro (105), motorista de caminhão (39), motorista caminhão-pipa (5), motorista entregador (14).

Para se candidatar o interessado deve ir à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, n º 2.773, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).