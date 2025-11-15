Mulher e criança ficam feridas após colisão com carro em ciclovia de Campo Grande

Bicicleta elétrica foi arrastada por um Gol após motorista tentar desviar de uma moto na Duque de Caxias

O trânsito ficou lento na região do cruzamento entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Joaquim Dornelas, em Campo Grande, na tarde deste sábado (15), depois que uma bicicleta elétrica foi atingida por um Volkswagen Gol e arrastada por alguns metros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no momento em que uma motocicleta seguia pela Avenida Afonso Pena e tentou fazer a conversão para a Duque de Caxias. A motorista do Gol, que vinha da Rua Joaquim Dornelas, também acessava a avenida e, ao tentar desviar da moto, acabou acertando a bicicleta que estava na ciclovia.

A bicicleta ficou presa sob o carro após o impacto. A mulher que conduzia o veículo elétrico chegou a perder a consciência, mas foi estabilizada no local pelas equipes de socorro. A criança que estava com ela também precisou de atendimento e foi encaminhada para avaliação médica.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros levaram as duas vítimas para a Santa Casa. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

