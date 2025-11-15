Corpo de padre desaparecido é localizado em área rural de Dourados

Religioso estava sumido desde sexta-feira; Polícia Civil investiga se morte tem relação com latrocínio

O corpo do padre Alexsandro da Silva Lima foi encontrado neste domingo na região do Distrito Industrial, em Dourados, conforme informações divulgadas pelo portal Dourados News. A área foi isolada para o trabalho da perícia logo após a confirmação da localização.

O sacerdote havia desaparecido na sexta-feira (14), depois de sair em um Jeep de placas SLY 5B28. Desde então, familiares e autoridades iniciaram buscas por vários pontos do município e arredores, já que o religioso não voltou a dar notícias.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Informações preliminares indicavam a possibilidade de latrocínio, mas a causa e a dinâmica do crime ainda dependem da análise da perícia e do avanço das investigações.

