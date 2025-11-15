Mostra Musical reúne grupos do Núcleo Sinfônico da UFMS em apresentação gratuita no Teatro Glauce Rocha

Evento integra acordo de cooperação que fortalece formação musical e aproxima comunidade de projetos artísticos da universidade

O Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, no dia 23 de novembro, a Mostra Musical que reunirá a Banda Experimental Comunitária, a Banda do Instituto Mirim de Campo Grande e a Orquestra do Projeto Som & Vida. A apresentação acontece às 17h30, no Teatro Glauce Rocha, com entrada gratuita.

A iniciativa é resultado do acordo de cooperação técnica firmado entre a UFMS, o Instituto Mirim de Campo Grande e o Projeto Som & Vida. O trabalho conjunto tem como foco o fortalecimento da formação musical, o ensino coletivo de instrumentos e ações de extensão universitária.

De acordo com a instituição, o projeto busca aproximar estudantes da UFMS, crianças e jovens da comunidade, promovendo trocas artísticas e educativas por meio da prática musical compartilhada. A Mostra Musical marca mais uma etapa desse percurso, celebrando o desenvolvimento dos participantes e a integração entre os grupos parceiros.

O evento será aberto ao público e promete apresentar repertórios trabalhados ao longo do ano pelos integrantes dos projetos.

