Mulher é esfaqueada por ex-marido e levada em estado grave para Santa Casa

Na manhã desta segunda-feira (10), uma mulher foi esfaqueada. O caso aconteceu no bairro Jardim das Cerejeiras, o ex-companheiro que armou uma emboscada contra a vítima, as informações são de que eles estão separados há 3 meses. Ela foi socorrida em estado grave.

Informações preliminares são de que a mulher saía do condomínio onde está morando com a mãe e foi surpreendida pelo ex-marido que desferiu quatro facadas nas costas da mulher.

Após ouvir os gritos de socorro, os vizinhos saíram e acharam que fosse um assalto, o homem que fugiu a pé abandou o carro que havia deixado algumas quadras antes do condomínio para tentar matar a vítima a facadas.

Moradores ajudaram a socorrer a vítima que foi levada inicialmente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas devido a gravidade dos ferimentos foi encaminhada para a Santa Casa. Há suspeita de perfuração do pulmão da mulher.

