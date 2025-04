Condenado por assalto a joalheria é preso em Dourados

A DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) cumpriu, na manhã desta terça-feira (23), um mandado de prisão contra P.H.N.C., de 24 anos, condenado por participação em um assalto à mão armada ocorrido em 2019, no centro de Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande.

O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados, após o envolvimento do homem em um roubo a uma joalheria localizada na Rua João Rosa Góes, no dia 2 de outubro de 2019. Na ocasião, o criminoso e um adolescente renderam os funcionários sob ameaça com uma arma de fogo e levaram joias avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil, além de uma quantia em dinheiro.

Durante a fuga, os dois foram detidos por populares nas imediações do local do crime e entregues à polícia. Com eles foram apreendidas as joias roubadas, dinheiro e um revólver calibre .32 municiado.

A prisão do condenado foi realizada em Dourados por uma equipe da DEFRON. Ele já se encontra custodiado na Penitenciária Estadual de Dourados, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram