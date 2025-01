Mulher é autuada após inventar roubo para justificar perda de dinheiro no “jogo do tigrinho”

Na tarde de ontem (08), uma mulher de 21 anos procurou a Primeira Delegacia de Fátima do Sul para registrar um roubo, alegando que R$ 400,00 haviam sido furtados de sua posse.

Durante as investigações, os policiais encontraram contradições no depoimento da mulher e, após revisão das imagens das câmeras de segurança da cidade, ficou evidente que o roubo não havia acontecido.

Diante das provas coletadas, a jovem foi questionada novamente e, então, admitiu que perdeu o dinheiro jogando “Jogo do Tigrinho”. Ela afirmou que, com vergonha de contar aos familiares que não tinha mais o valor para pagar as contas, decidiu inventar a história do roubo.

Por registrar um crime falso, a mulher foi autuada por falsa comunicação de crime, que prevê pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Além disso, por compartilhar a versão falsa em um grupo de WhatsApp local, ela também responderá por falso alarme, uma contravenção penal que pode resultar em prisão de 15 dias a 6 meses, ou multa.

Após confessar a mentira, a mulher foi liberada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram