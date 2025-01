Autor de tentativa de homicídio é preso após esfaquear vítima na rua Dom Aquino

A Policia Civil divulgou hoje (9) que o autor da tentativa de homicídio do homem 37 anos que retornava do trabalho no dia 7, e teve o abdômen gravemente esfaqueado após uma discussão, foi preso. O caso aconteceu na Rua Dom Aquino, em Campo Grande.

Tão violenta foram as perfurações no abdômen da vítima que as suas vísceras ficaram expostas. De acordo com a policia, homem só não morreu na hora por terem acionado imediatamente o socorro médico.

Nas câmeras de segurança foi possível ver o autor do crime tentar abordar a vitima, tendo até atravessado a rua para desferir os golpes de faca. O suspeito de origem venezuelana e de 38 anos, fugiu do local logo em seguida.

Ao ser ouvido na DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), o autor, acompanhado de sua advogada, confirmou ter desferido as facadas na vítima. No entanto, ele alegou que agiu em legítima defesa, afirmando ter sido ameaçado pela vítima, que estaria armada com um pedaço de madeira. O suspeito não soube explicar, entretanto, o motivo da ameaça ou o que teria levado à agressão.

Em razão da versão apresentada, durante seu depoimento, que contradiz as investigações realizadas, o suspeito foi indiciado pela prática de homicídio tentado

Sobre a vítima, ela ainda se encontra internada na Santa Casa, em estado grave.

