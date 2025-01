Em janeiro, Arte nas Estações está com programação cultural gratuita

Projeto será realizdo no Centro Cultural José Octavio Guizzo

O mês de janeiro em Campo Grande traz uma programação para quem está em busca de atividades culturais. O projeto Arte nas Estações, realizado no Centro Cultural José Octavio Guizzo, oferece uma série de oficinas e exposições gratuitas, voltadas para todas as idades. As atividades acontecem de terça a sábado, das 14h às 17h, com entrada franca e são uma excelente oportunidade para se envolver com arte, cultura indígena e a preservação ambiental.

Com patrocínio master da Energisa e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Arte nas Estações propõe um encontro com a arte de forma lúdica e sensorial, promovendo o aprendizado por meio de diversas atividades. As oficinas, que têm como ponto de partida a exposição “A Ferro e Fogo”, abordam temas como as tradições indígenas, o Cerrado e a valorização da cultura local, estimulando a reflexão sobre identidade e meio ambiente.

Semana 1: Experimentar (7 a 11 de janeiro)

A primeira semana convida o público a se expressar por meio de práticas artísticas como desenho, pintura e colagem. O Ateliê Educativo será o espaço para a criação coletiva e a troca de experiências, proporcionando a vivência de novas formas de expressão.

Semana 2: Conviver (14 a 18 de janeiro)

A segunda semana mergulha nas práticas culturais indígenas, com oficinas que incluem a confecção de tintas naturais e a construção de grafismos e artesanatos. Além disso, sessões de contação de histórias resgatam mitos e tradições, promovendo um ambiente de aprendizado profundo sobre os povos originários.

Entre os destaques da semana estão as oficinas sobre o conceito de “Bem Viver” e a oficina de pigmentação com Sol Terena, que ensinará a extração de pigmentos naturais e a pintura corporal indígena. Também haverá uma conversa sobre a literatura indígena com a leitura de livros infantis e infanto-juvenis.

Semana 3: Habitar (21 a 25 de janeiro)

A programação segue com uma imersão no bioma do Cerrado, sensibilizando o público sobre a preservação da flora local. As oficinas de plantio de mudas e sementes, além das visitas mediadas, proporcionarão uma verdadeira conexão com a natureza. No dia 22, o documentário Pé de Histórias: Árvores que Guardam Nossas Memórias será exibido, seguido de uma roda de conversa com a diretora Lu Bigatão. A semana ainda contará com a apresentação do espetáculo “Navegantes”, da Cia. (Des)limites, que aborda a importância da preservação das águas e da fauna local.

Semana 4: Territorializar (28 a 31 de janeiro)

A última semana de janeiro é dedicada à celebração da cultura afro-brasileira, com oficinas de capoeira, dança siriri e rodas de maculelê. Essas atividades destacam a importância das práticas culturais locais, convidando o público de todas as idades a experimentar e vivenciar a riqueza dessas manifestações.

Serviço: A exposição A Ferro e Fogo, com curadoria de Ulisses Carrilho, tem idealização e direção executiva de Fabio Szwarcwald e realização de A-Ponte. A temporada da exposição vai de 19 de dezembro de 2024 a 19 de fevereiro de 2025 e está aberta ao público no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de agosto, 453, no Centro de Campo Grande, MS. O horário de visitação é de terça a sábado, das 9h às 18h, com exceção da quinta-feira, quando o horário é estendido até às 20h. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todas as idades.Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (67) 3317-1795 ou pelo e-mail [email protected].

