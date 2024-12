Mulher é atropelada por carreta na Rua da Divisão, em Campo Grande

No fim desta manhã (11), uma mulher, que não foi identificada, acabou sendo atropelada por uma carreta na Rua da Divisão com a Eva Perón.

Conforme informações, a mulher estava de bicicleta elétrica em um lado da via que o motorista da carreta não conseguia enxergá-la ao fazer a conversão. Com o impacto, a vítima ficou debaixo do veículo.

Uma equipe da Polícia Militar, dois motossocorristas e uma equipe de Bombeiros foram acionados e a ciclista foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa com suspeita de fraturas na lombar e na perna.

Devido ao acidente a via está lenta e a recomendação é que os condutores evitem passar por essa rua.

