Atenção: empresas de transporte intermunicipal têm até o dia 20 para renovar autorização com a Agems

Operadores de linhas do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros têm até o dia 20 de dezembro deste ano, para solicitar a renovação da autorização. A Agems (Agência Estadual de Regulação) publicou nessa segunda-feira (9), a Portaria n° 283/2024, com os requisitos e procedimentos para a renovação e emissão de autorizações, estabelecendo as obrigações que precisam ser atendidas.

Os transportadores devem acessar o sistema Monitora, da Agems, e solicitar o aditivo. Até 18 de janeiro, equipe da Diretoria de Transportes irá analisar se os requisitos foram atendidos.

As operadoras aprovadas terão a autorização emitida com validade até 18 de novembro de 2026 ou até a conclusão do Edital de Chamamento Público. Esse é o prazo de transição determinado pela Lei nº 5.976, de 17 de novembro de 2022, base para a remodelação do transporte intermunicipal que está sendo feita pelo Estado.

“A medida busca garantir maior segurança, qualidade e transparência na prestação do serviço durante o período de transição. Para os usuários, isso significa uma fiscalização mais rigorosa sobre a frota e o cumprimento das normas pelas operadoras”, destaca o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

O que é necessário para renovar a autorização

Para a renovação, as empresas devem atender aos seguintes critérios:

– Registro cadastral vigente junto à AGEMS;

– Frota compatível com as linhas operadas, com vistoria atualizada e seguro de responsabilidade civil válido;

– Adimplência financeira com a agência reguladora;

– Credenciamento no sistema BP-e (Bilhete de Passagem Eletrônico);

– Autorização para compartilhamento de dados do BP-e com a AGEMS;

– Instalação de módulos de telemetria em 100% da frota, para monitoramento em tempo real.

Empresas que não cumprirem os prazos ou os requisitos poderão ter suas operações suspensas. Nesses casos, a AGEMS determinou um período de transição de 30 dias para garantir a continuidade do atendimento à população, e irá avaliar a necessidade de substituição do operador.

Com Gov MS