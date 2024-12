Motociclista sofre grave acidente na Coronel Ponciano, em Dourados

No início desta tarde (11), um motociclista, não identificado, caiu da moto após passar por um buraco aberto, devido a uma obra de esgoto na rua Coronel Ponciano, em Dourados.

Conforme informações de testemunhas para o site Dourados News, o buraco não estava sinalizado com cones ou qualquer outro tipo de aviso, o que contribuiu para a falta de visibilidade do motociclista. Devido ao impacto, ele foi arremessado no asfalto, e ficou gravemente ferido.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminharam o homem em estado grave para o Hospital da Vida.

