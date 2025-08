Mulher é atropelada na calçada após colisão entre carro e moto em Dourados

Uma mulher foi atropelada na calçada na noite desta terça-feira (5), no cruzamento das ruas Fernando Ferrari com Dom Pedro II, na Vila Industrial, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades, sofreu múltiplas fraturas e foi socorrida consciente, porém desorientada, ao Hospital da Vida.

O acidente aconteceu por volta das 20h e envolveu um carro modelo Hyundai HB20 e uma motocicleta. Segundo testemunhas, o HB20 teria cruzado a preferencial da Rua Fernando Ferrari. Ainda de acordo com relatos de moradores da região, o motociclista, que seguia pela via preferencial, tentou desviar do carro, perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu a mulher.

No entanto, outra versão indica que o próprio veículo teria invadido a calçada e atropelado diretamente a pedestre. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava fratura exposta no braço esquerdo e uma lesão grave na perna direita.

Após atendimento emergencial no local, a mulher foi levada ao Hospital da Vida, onde passou por triagem e permanece sob cuidados médicos. Seu estado de saúde atualizado ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil esteve no cruzamento para apurar as circunstâncias da colisão. Até o momento, não há confirmação oficial sobre qual dos veículos efetivamente causou o atropelamento. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas serão fundamentais para esclarecer a dinâmica do acidente.

A ocorrência levanta mais uma vez o debate sobre a segurança viária em cruzamentos da cidade, especialmente em horários de grande movimentação e pouca visibilidade.

