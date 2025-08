Dois são presos por violar regras de uso de tornozeleira eletrônica em Corumbá

Homens com condenações por tráfico e roubo foram localizados em bairros diferentes da cidade



A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul prendeu, na manhã desta terça-feira (5), dois homens que estavam sob monitoração eletrônica e descumpriram as condições impostas pela Justiça. As prisões aconteceram em pontos distintos de Corumbá e foram realizadas por equipes do Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária (Gafip).

Um dos suspeitos, de 30 anos, foi localizado no bairro Centro América. O outro, de 32, foi encontrado no bairro Maria Leite. Ambos haviam recebido sentenças por crimes graves: um deles cumpre pena de 8 anos por tráfico de drogas, enquanto o outro foi condenado a 10 anos por roubo majorado.

Após serem abordados e receberem voz de prisão, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem custodiados e à disposição do sistema de Justiça.

