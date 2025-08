Motociclista fica ferida em acidente ao tentar realizar conversão na Avenida Fábio Zahran

Na manhã desta quarta-feira (6) uma motociclista, que não teve suas informações divulgadas, ficou ferida ao se envolver em um acidente. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Montese.

Segundo informações preliminares, a vítima conduzia uma Honda Biz e pretendia fazer uma conversão na rua Montese, quando colidiu com um fiat Cronos, que seguia pela Zahran. A batida ocorreu no lado esquerdo da parte frontal do carro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados até o local. A motociclista foi encaminhada para uma Unidade de Saúde consciente e ainda orientada.

A causa do acidente continua sendo investigada, mas as suspeitas são de que os semáforos estavam com defeito. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) esteve no local para analisar os reparos necessários.