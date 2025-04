Mulher é assassinada com facada na cabeça pelo namorado em Sidrolândia; é o 8º feminicídio do ano em MS

Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 40 anos, foi assassinada com uma facada na cabeça pelo próprio namorado na noite dessa quinta-feira (17), no Assentamento Nazaré, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Este é o oitavo caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025.

Conforme o registro policial, o crime ocorreu dentro da casa de uma comadre da vítima, onde ela estava em visita junto com o neto de 5 anos e o companheiro, identificado apenas como “Bil”. De acordo com o delegado Edson Caetano, todos consumiam bebida alcoólica quando uma discussão por ciúmes teve início entre o casal.

Durante a briga, o suspeito golpeou Ivone com uma facada na cabeça. A mulher morreu na hora, caída na porta da sala da residência. Na tentativa de intervir no conflito, dois filhos da dona da casa acabaram feridos levemente. Após o ataque, o autor fugiu do local e está sendo procurado pela Polícia Civil.

Ainda de acordo com o registro policial, o cenário do crime foi descrito como extremamente violento, com grande quantidade de sangue espalhada pelo chão. O neto da vítima, que dormia em outro cômodo, não presenciou o assassinato. Ele foi acolhido pelo Conselho Tutelar.

Equipes da Polícia Civil e da perícia foram acionadas e seguem com as investigações. O crime reforça a preocupação com os altos índices de feminicídio em Mato Grosso do Sul, que já contabiliza oito casos apenas neste início de 2025.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada de forma anônima através dos canais oficiais.

