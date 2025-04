Feriadão altera funcionamento de serviços e comércios em Campo Grande; veja o que abre e fecha de 18 a 21 de abril

Com os feriados da Sexta-feira Santa (18) e Tiradentes (21) próximos ao fim de semana, muitos setores de Campo Grande já iniciaram uma pausa prolongada desde quinta-feira (17). Os atendimentos em órgãos públicos, delegacias especializadas, unidades de saúde e a Casa da Saúde estão suspensos. O comércio tradicional fecha apenas nesta sexta-feira, enquanto supermercados e parte dos shoppings funcionam normalmente.

Confira abaixo como será o funcionamento dos principais serviços entre os dias 18 e 21 de abril:

Delegacias

De quinta a segunda, funcionam apenas as unidades plantonistas:

Depac Cepol

Depac Centro

4ª DP

Deam (Delegacia da Mulher)

Demais delegacias estarão fechadas.

Unidades de Saúde

Segundo a Sesau, apenas as UPAs e CRSs funcionarão normalmente.

Casa da Saúde

Fechada até segunda-feira (21). A recomendação foi que os pacientes retirassem medicamentos até quarta (16).

Hemosul

Sábado: das 7h às 12h

Fechado na sexta, domingo e segunda-feira

Comércio em geral

Fechado na Sexta-feira Santa (18). Funciona normalmente nos outros dias.

Supermercados

Funcionam normalmente durante todo o feriadão.

Bancos

Agências fechadas na sexta (18) e segunda-feira (21).

TEDs e compensações bancárias serão interrompidas.

PIX segue funcionando normalmente, 24h.

Correios

Sem atendimento nas agências sexta e segunda-feira.

Funcionamento normal na quinta e sábado, incluindo entregas.

Shoppings

Shopping Campo Grande

Sem alteração no horário.

Shopping Pátio Central

Sexta: fechado

Sábado: 8h às 20h

Domingo: fechado

Segunda: 9h às 16h (horário especial)

Shopping Norte Sul Plaza

Sexta-feira

Lojas fechadas

Alimentação e lazer: 11h às 21h

Supermercado: 7h às 22h

Nos demais dias: funcionamento normal

Shopping Bosque dos Ipês

Sexta: lojas fechadas, mas lazer e alimentação funcionam

Quinta, sábado, domingo e segunda: funcionamento normal

Coleta de lixo

Ocorrerá normalmente, exceto no domingo (20).

Ecopontos fecham na sexta, domingo e segunda.

Lotéricas

Funcionamento a critério de cada unidade.

Sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e Quina que seriam na sexta e segunda foram transferidos para o sábado (19).

Camelódromo

Fechado na sexta, domingo e segunda

Aberto na quinta e sábado

Mercadão Municipal

Sexta: apenas peixaria e loja de chocolates, até 12h

Sábado e domingo: funcionamento normal

Segunda: aberto até 12h

Bioparque Pantanal

Aberto de sexta a sábado, das 8h30 às 14h30 (última entrada às 13h30)

Fechado no domingo e segunda-feira

Repartições públicas (municipais e estaduais)

Fechadas de quinta (17) a segunda-feira (21).

