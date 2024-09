Mulher é assassinada com 10 facadas e marido fica ferido após invasão de casa em Campo Grande

Elisangela Arce Correa, de 44 anos, foi brutalmente assassinada com cerca de dez facadas na madrugada deste domingo (29) em sua residência, localizada na Travessa Ilha Solteira, no Jardim Los Angeles, na saída para São Paulo, em Campo Grande. O marido dela, de 42 anos, também foi esfaqueado e socorrido com vida.

De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 2h30, quando suspeitos invadiram a casa do casal. O homem foi encontrado gravemente ferido e ensanguentado, enquanto Elisangela já estava sem vida no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o homem para a Santa Casa, onde ele permanece internado. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

O corpo de Elisangela foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para a realização de exames necroscópicos, que devem confirmar as causas da morte. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelo crime.

O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mas a investigação será conduzida pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), que deve apurar a motivação e identificar os autores da invasão e do ataque.

