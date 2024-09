Homem é detido após ameaçar vizinho e atacar policiais durante abordagem na Vila Bandeirante

Na noite de ontem (28), policiais militares de Campo Grande utilizaram spray de pimenta para conter um homem que resistiu à abordagem e ameaçou os agentes, na Vila Bandeirante. O indivíduo já foi alvo de uma denúncia anterior por ameaça contra um vizinho.

De acordo com informações preliminares, os policiais foram acionados após a vítima relatar que o suspeito, seu vizinho, havia ido até seu local de trabalho com a intenção de matá-lo. Esse não foi o primeiro incidente envolvendo os dois, pois, dias antes, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência pelo mesmo motivo.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito na companhia de seu irmão. O homem decidiu não se identificar e não obedeceu às ordens dos policiais, reagindo de forma agressiva. Diante da situação, os policiais usaram spray de pimenta para imobilizá-lo, contando com o apoio do próprio irmão.

Mesmo após ser contido, o homem continuou a ameaçar tanto a vítima quanto os policiais, afirmando que iria matá-los assim que saísse da delegacia. Durante a abordagem, ele também desacatou os agentes, proferindo ofensas como “vagabundos”. Apesar de ser avisado sobre os crimes que estava cometendo, o suspeito manteve uma postura desafiadora, dizendo: “eu não tenho nada a perder”.

O caso foi registrado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Centro Especializado de Polícia Integrada) como ameaça, resistência e desacato. As partes envolvidas foram encaminhadas à delegação para as devidas exceções.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais