Fernando Rufino e Débora Benevides são convocados para Mundial

Na última quarta-feira (2), Fernando Rufino e Débora Benevides foram convocados para defender a Seleção Brasileira no Mundial de Paracanoagem, que acontece em Milão, na Itália, entre os dias 20 e 24 de agosto.

Os dois atletas de Mato Grosso do Sul se juntam a outros 15 competidores, além da comissão técnica. A lista de convocados inclui ainda os medalhistas paralímpicos em Paris, Igor Tofalini (prata, VL2) e Miquéias Rodrigues (bronze, KL3).

Segundo a Confederação Brasileira de Canoagem, a equipe foi definida com base em critérios técnicos, resultados nas duas etapas da Copa Brasil, medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e vagas de fomento, baseadas no desenvolvimento e evolução dos atletas.

O “Cowboy de Aço” garantiu sua vaga na categoria VL2, para atletas que utilizam tronco e braços na remada, pela conquista do ouro nos Jogos de Paris. Já Débora, também na VL2, assegurou o lugar pelo índice técnico na Copa Brasil, onde conquistou a medalha de ouro nas duas etapas da competição, em Curitiba e Siqueira Campos (PR).

Em maio, os dois também disputaram a Copa do Mundo da modalidade, em Poznan, na Polônia, e voltaram para casa com uma medalha de prata cada um.

Em março, em entrevista ao jornal O Estado, Rufino destacou a preparação para a temporada. “Tenho focado na melhora do meu condicionamento físico. Desde que comecei no esporte, o nível da paracanoagem nunca esteve tão alto. Meu foco está nas vagas da Copa do Mundo e do Mundial”, disse.

Na edição do Mundial em 2024, em Szeged, Hungria, Rufino conquistou o ouro na VL2 e o bronze na KL2. Débora também participou da disputa, mas não subiu ao pódio.

Por Mellissa Ramos

