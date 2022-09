Naviraiense anuncia desistência desistência temporada 2023 por falta de dinheiro

O Naviraiense anunciou a desistência da disputa da temporada 2023. O clube alega prejuízos financeiro e falta de apoio do município, o que impossibilita, financeiramente a participação nos campeonatos. A diretoria oficializou a renúncia coletiva e já comunicou a Federação que, ao menos que apareça novos interessados em comandar a Clube, eles estão fora da próxima competição.

“A Federação tem suas reuniões ordinárias do conselho arbitral e precisa contar com os filiados, por isso já anunciamos que estamos fora e evitamos prejuízos futuros ao CEN e também a FFMS” diz o ex-presidente João Luiz Garcia.

A decisão foi um balde de água fria para os torcedores, já que o clube foi campeão da Série B do Campeonato estadual em 2021 e vice campeão da Série A em 2022.

Durante algumas temporadas o Naviraiense descartou retorno em razão da falta de apoio da Prefeitura. Em 2021, no entanto, o grupo ligado a atual gestão convenceu os dirigentes a retornarem na serie B, garantindo que dariam a estrutura para a temporada seguinte.

O Clube voltou, e com recursos dos diretores até a iluminação do Estádio foi restaurada, além de reformas em Vestiário, Gramado e outras dependências do Virotão. Entretanto, a má notícia veio no início com a informação de que teria “apoio zero” do poder público.

“Ficamos na dúvida entre acabar com o time, ficar com uma conta dos contratos assinados pelos atletas ou tocar o projeto”, diz João Luiz Garcia, salientando que o melhor caminho encontrado pela diretoria foi de honrar os compromissos, respeitando os trabalhadores que vieram defender o Clube.

