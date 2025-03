DOF apreende 1.520 quilos de maconha em Maracaju após perseguição a veículo; motorista foge

Na sexta-feira (21), em Maracaju, policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam mais de 1.500 quilos de maconha, transportados em uma Hilux SW4. A ação ocorreu durante um bloqueio na MS-164, próximo ao Trevo do Copo Sujo, na zona rural de Ponta Porã. Durante a abordagem, o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir.

Após uma perseguição de 25 quilômetros, o motorista abandonou a caminhonete em uma plantação de milho, já na zona rural de Maracaju. Apesar das diligências realizadas, nenhum suspeito foi localizado. No interior da Hilux, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que, após pesagem, totalizaram 1.520 quilos.

Além disso, ao verificar as placas do veículo, foi constatado que o sinal identificador estava adulterado. O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 3,3 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. Não houve prisões durante a ação.