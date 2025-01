Quem era o jogador de futsal que morreu após ser internado com meningite bacteriana

Morreu, na segunda-feira (30), o jogador André Augusto Ferreira, do Marreco Futsal, que disputa a Liga Nacional, aos 31 anos. André estava internado com quadro de meningite bacteriana.

Jogador morre após ser internado com meningite bacteriana

Segundo informações do Uol, o atleta estava em estado crítico na UTI do local. O Marreco lamentou a morte do jogador por meio de um comunicado nas redes sociais. O clube decretou luto de cinco dias.

Com a mais profunda dor e pesar, o Marreco Esporte Clube comunica o falecimento de André Augusto Pereira, atleta da equipe de Futsal […] Obrigado, André! Sua memória sempre permanecerá viva em nossos corações, e seu legado sempre será lembrado e respeitado dentro e fora das dependências deste clube. Sua dedicação, humildade e comprometimento foram, e sempre serão, pilares fundamentais para todos nós. Obrigado por cada momento de alegria que você nos proporcionou. Foi uma honra tê-lo como parte da nossa história.

– Marreco Futsal

André era natural de São Paulo e estava no clube paranaense desde 2019. Ele deixa a esposa, Cibeli Amadigi, e o filho, Matteo Augusto.

Com informações do SCC10

