Mulher é agredida e ameaçada pelo marido com tesoura em Paranaíba; homem é preso em Minas Gerais

Uma mulher de 46 anos foi vítima de violência doméstica na noite de segunda-feira (30), em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. Ela foi agredida pelo marido, de 21 anos, que a empurrou contra a parede, desferiu murros e a ameaçou com uma tesoura. O homem foi preso em flagrante em Minas Gerais e transferido para a delegacia de Paranaíba.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima relatar o episódio de violência. A mulher informou que, durante a tarde, acompanhou o marido ao centro da cidade para realizar transações bancárias. Enquanto ele foi a uma agência, ela se dirigiu a outra. Depois de concluir os compromissos, perdeu contato com o marido e retornou para casa de motocicleta.

Mais tarde, às 17 horas, ao ligar para a sogra que mora em Minas Gerais, a mulher descobriu que o marido estava na residência da mãe. Ao falar com o homem, ele afirmou que voltaria a Paranaíba para buscá-la e seguiriam juntos para Minas Gerais. No entanto, quando chegou ao imóvel, ele iniciou uma discussão sobre ter ido sozinho para a casa da mãe, contrariando o combinado.

Durante a briga, o homem entrou no quarto da mulher, empurrou-a contra a parede e a ameaçou com uma tesoura. Ao tentar se defender, empurrando a porta contra ele, a vítima teve um dedo cortado pela tesoura. Em seguida, o agressor deixou o quarto e ordenou que o filho do casal ligasse o carro na rua.

Logo após, o homem foi para a área externa da casa, onde jogou a tesoura sobre o muro e voltou a agredir a esposa com empurrões, murros e apertões nos braços. Diante dos gritos de socorro da vítima, o agressor fugiu em um Gol branco conduzido pelo filho. Com informações de que o homem havia retornado para a casa da mãe em Minas Gerais, a Polícia Militar de Paranaíba entrou em contato com a corporação do estado vizinho. O agressor foi localizado, preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Paranaíba.

A vítima foi levada à Santa Casa da cidade para receber atendimento médico. O caso reforça a importância de denunciar situações de violência doméstica e buscar o apoio das autoridades competentes.

