Fachada de prédio desaba sobre carros estacionados em Aquidauana

A fachada de um prédio comercial desabou sobre dois carros estacionados por volta das 15h desta segunda-feira (30), na Rua Duque de Caxias, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido.

Os dois veículos estavam parados em frente ao prédio e foram completamente destruídos pelo desabamento. De acordo com informações do site local O Pantaneiro, o imóvel estava desocupado no momento do incidente e não havia ocupantes nos carros. Fotos divulgadas mostram que apenas a parte superior do muro do prédio desabou, enquanto a estrutura principal do edifício permaneceu intacta. Ainda assim, o impacto causou grande prejuízo aos proprietários dos veículos atingidos.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do prédio e verificar se há risco de novos desabamentos. Equipes realizaram vistoria no local e deverão emitir um laudo técnico para determinar as causas do incidente e as providências necessárias para garantir a segurança na área.

