Mulher denuncia colega de trabalho por importunação sexual em supermercado de Campo Grande

Na noite dessa quinta-feira (13), uma mulher de 28 anos procurou a delegacia para denunciar um colega de trabalho por importunação sexual após ser “encoxada” e abraçada por trás no supermercado em que trabalha, localizado na Vila Anahy, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima explicou que essa não foi a primeira vez que o suspeito a importunou sexualmente. Ela relatou um episódio em 22 de fevereiro, quando o acusado a “prensou” contra a escada. Outro incidente ocorreu em dezembro do ano passado, quando ele fez carinho em seu rosto e a puxou pelo braço.

Além disso, a mulher afirmou que o suspeito tenta impedi-la de conversar ou trabalhar com outros homens no supermercado. Ela trabalha no estabelecimento desde novembro do ano passado, enquanto o suspeito já estava no local.

Esta é a primeira vez que a vítima faz a denúncia, mas ela conta com o apoio de câmeras de segurança que registraram a ação, além de uma testemunha que pode confirmar os fatos. O caso foi registrado como importunação sexual.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram