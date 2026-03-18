Mulher de 51 anos cai em golpe de falso escritório de advocacia e perde R$ 35 mil na Capital

Uma moradora do bairro Alves Pereira, de 51 anos, procurou a polícia no fim da tarde desta terça-feira (17), em Campo Grande, após cair no golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes de um escritório de advocacia. O prejuízo estimado por ela foi de R$ 35 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, tudo começou quando a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentou como secretária de seu advogado. O perfil utilizava logotipo de um suposto escritório e trazia informações detalhadas sobre o processo judicial no qual a mulher é parte.

Durante a conversa, o interlocutor afirmou que a ação havia sido julgada procedente e que a vítima teria direito a receber R$ 16 mil. Em seguida, informou que um suposto representante do STF (Supremo Tribunal Federal) entraria em contato por videochamada para concluir a liberação do valor.

Antes da ligação, a mulher foi orientada a acessar sua conta bancária e realizar alguns procedimentos. Acreditando se tratar de comunicação legítima, ela fez login no aplicativo, realizou reconhecimento facial e acabou compartilhando a tela do celular, sem perceber que os dados estavam sendo monitorados.

Pouco depois, a vítima percebeu que havia caído em um golpe ao identificar movimentações financeiras não autorizadas em sua conta. Segundo relato à polícia, os criminosos contrataram um empréstimo de R$ 35 mil em seu nome e realizaram sete transferências bancárias, nos valores de R$ 8.655, R$ 7.859,41, R$ 8.400, R$ 2.000, R$ 3.200, R$ 3.600 e R$ 2.000.

A mulher informou que ainda não possui os dados dos destinatários das transferências e foi orientada a apresentá-los posteriormente à unidade responsável pela investigação.

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