Homem suspeito de roubos contra mulheres é preso em Três Lagoas

Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

Um homem, que praticava série de roubos em Três Lagoas, tendo como principais alvos mulheres desacompanhadas, foi preso na tarde dessa terça-feira (17), na cidade. A ação foi realizada por investigadores da Terceira Delegacia de Polícia após diligências iniciadas com base em um crime ocorrido nas proximidades da creche Nossa Senhora Aparecida. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo informações da polícia, após a comunicação do roubo, a equipe iniciou buscas e conseguiu identificar o rapaz. Ele foi localizado numa residência no Bairro Santa Rita, onde confessou o crime mais recente e admitiu participação em outros assaltos, alegando que teria cometido os atos após consumo de drogas.

Ainda conforme a polícia, o homem abordava mulheres que estavam sozinhas e as intimidava para roubar bolsas e celulares. Durante a prisão, foram recolhidas as roupas e a bicicleta que ele usava nos crimes.

Com ele, foram localizados quatro celulares sem comprovação de origem. Após verificação, três aparelhos roubados foram devolvidos às vítimas em diferentes pontos da cidade. O autor também indicou o local onde havia descartado a bolsa de uma vítima próxima à feira central, permitindo a recuperação de documentos e cartões. O celular dessa mulher foi localizado posteriormente.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, os aparelhos apreendidos estão ligados a outros roubos já registrados com características semelhantes, indicando continuidade criminosa. As investigações seguem para identificar possíveis novas vítimas.

 

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