Antônio Vaz confirma ato de filiação; Beto e Barbosinha podem chegar ao Republicanos até o fim do mês

Partido tem expectativa de conseguir mais um deputado estadual com mandato para ampliar a chapa

A janela partidária segue movimentando os bastidores da política no Estado, e um dos principais movimentos já tem direção definida. O deputado estadual Antônio Vaz confirmou que o Republicanos vai realizar um ato de filiação para oficializar a entrada do vice-governador Barbosinha (PSD) e do deputado federal Beto Pereira (PSDB) na sigla.

Segundo Vaz, a chegada dos dois nomes é dada como certa, restando apenas a definição da data. A expectativa é de que o evento aconteça até o fim do mês e reúna lideranças políticas no Estado.

“O Barbosinha vai vir, o Beto também. A gente acredita que eles venham juntos. Vamos fazer um evento para marcar isso, algo mais para o fim do mês”, afirmou o parlamentar.

A movimentação reforça a estratégia do Republicanos de fortalecer suas chapas para as eleições, tanto no âmbito estadual quanto federal. De acordo com Antônio Vaz, o partido já conta com cerca de 20 nomes para a disputa por vagas na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do SuL), faltando apenas cinco para completar a nominata.

O deputado também destacou que há expectativa de filiação de parlamentares com mandato à sigla, o que deve fortalecer ainda mais o grupo político. Os deputados Pedrossian Neto e Lídio Lopes estavam em conversa com a sigla. “Estamos conversando ainda. Pedrossian está quase certo, o Lídio não. Não, não deu certo”, disse Vaz.

Para a Câmara Federal, o partido também avança na formação do grupo, com três a quatro nomes já definidos e articulações em andamento para completar a chapa.

Antônio Vaz ainda confirmou a pré-candidatura da vereadora da sigla por Dourados, Isa Marcondes, para deputada federal e ressaltou que novas filiações podem ocorrer até o fim do prazo da janela partidária, o que pode alterar o cenário político nas próximas semanas.

Indefinições seguem entre lideranças

Apesar das confirmações envolvendo Barbosinha e Beto Pereira, outros nomes importantes ainda avaliam seus destinos partidários. É o caso do deputado estadual Lídio Lopes (sem partido), que descartou filiação ao Republicanos.

“Republicanos esta descartado. A gente tinha um encaminhamento, conversando com o Vaz, provavelmente o Vaz não deve permanecer na presidência, então já está descartado”, explicou.

Lídio afirmou que mantém conversas com outras siglas, como o PP (Progressistas), Podemos e PSD, e que deve definir seu futuro até o prazo final da janela partidária.

Já o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) também segue em análise e ainda não definiu para qual partido irá. Segundo ele, a decisão depende da composição das chapas. “Não está definido. Falta tudo. A gente precisa entender como vão ficar as chapas. Todo mundo está conversando com todo mundo”, afirmou.

Pedrossian revelou que recebeu convites de diferentes partidos, como MDB, PSDB, União Brasil e Republicanos, e que a escolha será feita com base em critérios estratégicos.

Por Brunna Paula