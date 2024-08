Dono de fábrica clandestina de perfume é preso em Três Lagoas

Homem com idade não revelada foi preso, nessa quinta-feira (15), em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado vendendo perfumes de produção clandestina.

Conforme informações, policiais receberam denúncia de que na região central da cidade, havia pessoas vendendo perfumes falsificados e fabricados de maneira artesanal, com utilização de produtos que são nocivos à saúde humana.

Quando a equipe se deslocou para o local, um dos suspeitos notou a aproximação da viatura e fugiu a pé. Entretanto, foi localizado metros a frente dentro de uma lanchonete. Próximo dele estavam diversas sacolas contendo frascos de perfume de marcas conhecidas, mas embalados em isopores e plástico.

Ao ser questionado onde realizava o preparado dos produtos, o autor levou os agentes até o apartamento que funcionava como um “fábrica”.

No local havia dezenas de frascos de álcool etílico, de essências químicas e quase 500 frascos vazios de perfumes de diversas marcas. O homem confessou que adquiria as embalagens no lixão da cidade pelo valor de R$ 1 cada.

Em seguida, misturava as essências de perfume a produtos de limpeza adquiridas em lojas de produtos químicos. Todo o processo era feito manualmente, no chão do apartamento. O vendedor foi preso por falsificação e comercialização de substâncias cosméticas. A pena prevista é de 10 a 15 anos de prisão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.