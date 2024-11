Jovem morre em acidente de moto em avenida em construção entre os bairros Itamaracá e Moreninhas

Augusto Henrique Amorim de Oliveira, de 23 anos, morreu na noite de domingo (10) após sofrer um acidente de moto em uma avenida em construção que liga os bairros Itamaracá e Moreninhas, em Campo Grande. O jovem colidiu com o meio-fio da via, que, segundo relatos, ainda não possui iluminação pública, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã de Augusto foi quem registrou o óbito. Ela relatou que ficou sabendo do acidente por meio de sua mãe e, ao chegar ao local, encontrou o irmão recebendo os primeiros socorros de um brigadista. Durante os momentos de aflição, ela questionou pessoas que estavam próximas se o socorro já havia sido acionado. Nesse instante, você avistou uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma rua paralela e foi até o local para pedir ajuda.

A equipe do Samu iniciou o atendimento e, pouco depois, uma unidade avançada de resgate do Corpo de Bombeiros (URSA) chegou ao local e realizou procedimentos de reanimação. Augusto foi então encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninhas, mas, após tentativas de estabilização, ele não resistiu e faleceu na unidade.

A irmã da vítima relatou que o acidente aconteceu quando Augusto bateu no recuo do meio-fio, mas não forneceu detalhes mais detalhados sobre a dinâmica do acidente. Após o falecimento, o corpo de Augusto foi encaminhado pelo serviço funerário ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para realização de exame necroscópico.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e a investigação buscará entender as situações que ocorreram no acidente.

