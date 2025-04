Mulher condenada por estelionato e homem suspeito de roubo são presos em Jardim

Mandados de sentença condenatóris e prisão foram solicitadas pela comarca Balneário Camburiú-SC

Nesta segunda-feira (14), dois mandados de prisão foram cumpridos em Jardim.

Uma mulher de 37 anos foi presa condenada pelos crimes de estelionato a 9 anos em regime fechado. Já o homem de 42 anos foi preso preventivamente pelo crime furto praticado em 2011 em Campo Grande.

A pena aplicada foi de sete anos, quatro meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. As ordens de prisão são oriundas da comarca de Balneário Camburiú-SC e foram cPolícia Civil de Mato Grosso do Sul por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim-MS, juntamente com o Núcleo Regional de inteligência (NRI).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.