Bioparque Pantanal terá horário reduzido para visitação durante a Semana Santa

Agendamentos para os dias 17, 18 e 19 de abril devem ser feitos no site oficial; entrada é gratuita e vai até 13h30

O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, vai funcionar em horário especial durante a Semana Santa. Entre os dias 17 e 19 de abril, o espaço estará aberto para visitação das 8h30 às 14h30, com entrada permitida até às 13h30.

A entrada continua gratuita, mas só é permitida mediante agendamento prévio no site oficial do aquário. Crianças com menos de dois anos não precisam de cadastro.

O local conta com acessibilidade, incluindo vagas preferenciais e equipe treinada para atender visitantes com diferentes necessidades.

Com mais de cinco milhões de litros de água e cerca de 40 mil animais, o Bioparque é considerado o maior aquário de água doce do mundo.

