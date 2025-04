Vacinação contra a gripe segue na Capital sem exigência de laudo para pessoas com comorbidades

Campanha já aplicou mais de 53 mil doses; idosos lideram procura e população com doenças pré-existentes pode se autodeclarar para receber o imunizante



Pessoas com comorbidades que fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe em Campo Grande não precisam apresentar laudo médico ou comprovação da condição de saúde. Basta se autodeclarar com alguma das doenças pré-existentes incluídas nos critérios e procurar uma das 74 unidades de saúde da Capital.

A medida tem o objetivo de facilitar o acesso ao imunizante. “Sabemos que nem sempre a pessoa que possui essas comorbidades, como hipertensão, diabetes ou que são transplantados, por exemplo, possuem um laudo atualizado, por isso não há a exigência dele, apenas fazer a autodeclaração – que será incluída no prontuário do paciente”, explica a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

De acordo com balanço parcial divulgado na última sexta-feira (11), mais de 53 mil doses já foram aplicadas na campanha. A maioria foi destinada a idosos com 60 anos ou mais, que representam 62% das pessoas vacinadas até o momento.

Quase 400 mil campo-grandenses fazem parte do público apto a receber a vacina. Entre eles, estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação e pessoas com comorbidades.

As doenças incluídas como comorbidades elegíveis para a vacinação incluem:

● Doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas crônicas

● Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular

● Deficiência neurológica grave

● Diabetes tipo I e II (em uso de medicamentos)

● Imunossupressão

● Obesidade grave (IMC igual ou superior a 40)

● Transplantados de órgãos sólidos

● Portadores de trissomias

A vacinação acontece nos horários regulares das unidades de saúde. Dessas, 34 mantêm o atendimento estendido, funcionando durante o horário de almoço e após as 17h, para atender quem trabalha em horário comercial.

Além das unidades, há também um ponto de vacinação drive-thru montado no quartel do Corpo de Bombeiros, na rua 14 de Julho. O local funciona até quinta-feira (17), das 18h às 22h.

